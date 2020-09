ANDREA MARCUCCI – C’è solo un modo per vincere le elezioni regionali in #Toscana. Il voto scontato non esiste più.

C’è solo un modo per vincere le elezioni regionali in #Toscana. Il voto scontato non esiste più. Serve parlare con le persone ovunque, convincere gli indecisi, spiegare la Regione che vogliamo con progetti concreti, senza ricorrere a frasi fatte. @eugenio_giani è un amministratore esperto, sarà il Presidente che fará ripartire la Toscana. In questi ultimi giorni di campagna elettorale, bando alle ciance, andiamo nelle case, nei luoghi di lavoro, nei bar e nelle piazze: le elezioni si vincono così, non facendo continui distinguo. (Qui sono sul lago di Gramolazzo ad una iniziativa per il sostegno ai candidati lucchesi @valentinamercantilucca e @mariopuppa) ANDREA MARCUCCI