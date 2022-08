14 AGOSTO 2022 SAVE THE DATE

In una serata organizzata dal gruppo Montagna per Tutti della sezione CAI di Castelnuovo di Garfagnana, all’interno della 39^ edizione della Settimana del Commercio, non mancare all’appuntamento con un atleta da record. Sarà con noi Andrea Lanfri, primo pluriamputato al mondo ad aver raggiunto la vetta dell’Everest, che nella stessa spedizione ha fatto registrare un altro “Guinness world record” con il miglio più veloce corso ad alta quota. Nel 2015, a 29 anni, la meningite lo ha privato degli arti inferiori e di sette dita delle mani, ma niente è riuscita a fare contro la sua forza di volontà. Minato nel fisico ma non nello spirito Andrea diventa un valido atleta paralimpico, plurimedagliato nei campionati a livello nazionale, ha guadagnato anche un argento ai mondiali e un argento e due bronzi agli europei.

Costretto ad abbandonare il mondo dell’atletica dai nuovi regolamenti sull’altezza, si dedica a pieno alla sua vecchia passione per l’arrampicata e l’alpinismo, compiendo imprese che hanno dell’incredibile anche per un normodotato con il suo progetto From 0 to 0 (che lo ha portato sul Monte Rosa ma anche sul nostro Pisanino). La sua tenacia, la sua incrollabile forza di volontà, la certezza che “i limiti esistono solo nella nostra mente” lo hanno portato a ideare, progettare e realizzare quanto di più incredibile si potesse pensare e il 13 maggio 2022, sulle sue protesi, Andrea ha raggiunto il Tetto del Mondo. Seconda tappa di un grande progetto di cui ci parlerà il 14 agosto.

Vieni a conoscere un atleta, un alpinista, un uomo, fuori dall’ordinario.

TI ASPETTIAMO!!!