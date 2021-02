Andrea Giannotti nuovo comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana

GARFAGNANA – Prosegue da parte dell’Unione Comuni Garfagnana il percorso di potenziamento della gestione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, l’esercizio associato della funzione svolto per i diversi comuni della Garfagnana.

Tra le principali novità, intanto l’arrivo del nuovo Comandante, Andrea Giannotti, che ha esposto i dati più significativi relativi all’attività: ed ha parlato anche di quelle che sono le priorità da affrontare.

Nell’ambito delle ordinarie attività si registrano 560 violazioni al codice della strada, 52 denunce, 18 incidenti stradali rilevati, 11 Violazioni amministrative, 13.560 persone controllate (comprensivi dei controlli Covid), 630 controlli in esercizi commerciali per norme Covid, 8 Notizie di reato, 9 abusi edilizi, 721 notifiche, 238 Ordinanze per regolamentazione viabilità, 11 tso.

Intanto, il Presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi ha espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti e nell’augurare buon lavoro al nuovo Comandante desidera salutare e ringraziare il Comandante uscente Gianluigi Bernardi per il servizio prestato.

FONTENOITV