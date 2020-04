ANDREA BONFANTI – Aggiornamento Coronavirus.

Da alcuni giorni il numero dei positivi al Covid-19 e quello delle quarantene nel nostro territorio è stabile.

Speriamo che non aumentino i giorni prossimi.

Come sempre a noi è richiesto di rispettare le regole in vigore per limitare le occasioni di contagio.

Dovrebbe essere una cosa ormai scontata per tutti, ma così non è: in questo fine settimana infatti sono state elevate diverse contravvenzioni, soprattutto in Valfreddana.

Non dovrebbe essere il deterrente a scoraggiare comportamenti impropri ma il senso di responsabilità. Ma tant’è, chi trasgredisce rischia multe salate.

Nei prossimi giorni (verosimilmente a partire da mercoledì) partiremo con la consegna, casa per casa, delle mascherine fornite dalla Regione.

Vi sapremo dire qualcosa di più tra stasera e domani. Come potete immaginare, organizzare il servizio di distribuzione in totale sicurezza non è semplice. Intanto va ringraziata “la macchina” della Protezione Civile che sta facendo un lavoro eccezionale.

Come sempre poi, ci sarà bisogno della disponibilità di tutti voi.