Andrea Bianchimano è il nuovo centravanti rossonero. Papini ceduto a titolo definitivo al Crotone

La Lucchese 1905 annuncia l’arrivo dalla Viterbese con cessione di contratto temporaneo annuale con opzione e contro opzione, del centravanti Andrea Bianchimano, classe 1996. Nato a Carate Brianza, ha iniziato a giocare nel Biassono, per poi passare all’Olginatese e da qui nelle giovanili del Milan, fino ad arrivare alla Reggina ed in serie B con il Perugia. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Catanzaro e della Viterbese. Bianchimano vanta 144 presenze e 32 reti in Lega Pro. Il difensore Federico Papini, (classe ’99) invece è stato ceduto a titolo definitivo al Crotone, nel girone C di Lega Pro.