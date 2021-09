Andrea Bardini, il titolare del Bar “Due di Picche” di Querceta è campione italiano di Retrorunning

Andrea Bardini, titolare con la moglie Manuela del Bar “Due di Picche” di Querceta, è campione italiano assoluto di Retrorunning 1000 mt, con un tempo di 3’.57’’, alle gare che si sono tenute a Ferrara, il 4 e il 5 settembre, su pista UISP.

Sul podio con Bardini, primo in entrambe le gare, c’erano al secondo posto Paolo Tarabella di Pietrasanta, mentre al terzo, Alberto Venturelli di Bologna.

Paolo Tarabella è stato maestro di retrorunning di Bardini, e da diversi anni reputato il più’ forte in assoluto in questa disciplina, adesso, però, è proprio il caso di dire che l’allievo ha superato il maestro ma non vi è dubbio che il maestro sia stato un eccellente insegnante.

Congratulazioni ad Andrea, per questo grandioso risultato, da tutta la redazione di Verde Azzurro.