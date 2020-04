“Andrà tutto bene” ?? … direi proprio di no …

“Andrà tutto bene” ?? … direi proprio di no …

meglio scrivere “E’ già andato tutto male !!” … infatti , non può più andare tutto bene quando un paese conta già più di 15.000 morti in un mese … e alla fine del calvario sarà certamente tra i primi paesi al mondo per numero di vittime. Sofferenza , solitudine, perdita di lavoro, gli anziani totalmente indifesi ecc. … la Bandiera ? certo, ma quella a lutto, in memoria delle vittime e non della retorica di stato

FONTE FRANCESCO POGGI pagina facebook