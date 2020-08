Invito tutti ad aprire un’azienda o un’attività, rischiare capitale proprio (è facile essere capo con soldi altrui) per far crescere il paese e sperimentare per un po ‘ di tempo cos’è la responsabilità di coordinare un progetto, la regolarizzazione delle tasse (tantissime ), la selezione del personale, l’affitto di locali o uffici, infrastrutture e comodità per il luogo di lavoro.

Invito tutti a fare questo esperimento.

Che imparino a calcolare il valore di un’ora di lavoro. Che rimangano notti senza dormire preoccupato per i conti.

Invito anche a sperimentare il formare le persone, ispirare il meglio in ognuno. Motivare con parole, con rispetto, onestà e con i tuoi soldi, e che dopo questo sforzo ti deludano, soprattutto chi meno ti aspettavi.