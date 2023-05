Ancora uno stupro a Milano: violentata nel bagno di una discoteca

La violenza è avvenuta nella discoteca Q Club di via Padova, in zona Loreto. L’allarme è scattato verso le tre, nella notte tra sabato e domenica. La vittima, una 31enne, italiana, visitata alla clinica Mangiagalli.

La donna era in discoteca insieme alle amiche e agli amici. A un certo punto si è distaccata dal gruppo, per andare in bagno. Qui un uomo, ancora sconosciuto, l’ha aggredita e violentata.

È l’ennesimo caso di violenza sessuale a Milano, di una Milano sempre più violenta ed insicura.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Duomo che stanno dando la caccia al presunto violentatore ed hanno sequestrato i filmati dele telecamere. Anche quelle della zona. Purtroppo non coprivano la zona dei bagni della discoteca. E forse il criminale lo sapeva.

La donna, sotto choc, è stata visitata al soccorso della clinica Mangiagalli.

L’allarme al 112 è scattato alle 3.15 di notte, la 31enne è stata soccorsa da un’ambulanza e da un’auto medica e trasportata in codice verde in ospedale. È stata lei stessa a raccontare la violenza subita, riuscendo però a fornire pochi dettagli agli investigatori sull’identità del suo aguzzino. Non conoscendo l’assalitore, è probabile che la donna sia stata una vittima del tutto casuale. Infatti, neppure all’interno del locale ci sono telecamere. Ma gli inquirenti hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga del violentatore.