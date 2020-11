Ancora una nomination (la seconda in pochi giorni) per Il film “L’Uomo Samargantico del regista versiliese Luca Martinelli

Ancora una nomination (la seconda in pochi giorni) per Il film “L’Uomo Samargantico del regista versiliese Luca Martinelli

INDIECINEMA FILM FESTIVAL lo ha infatti inserito nella selezione ufficiale del Festival, che sarà online ma anche – se a febbraio non ci saranno limitazioni agli spostamenti – in una giornata finale a Roma.

Grazie anche questa giuria che ha scelto il nostro film. Martinelli – “Sono contento che venga apprezzato. Abbiamo curato molto questo lavoro: dalle animazioni agli effetti, per non parlare della splendida colonna sonora di Hunterwolf. Per questo ci tengo che lo vediate presto su uno schermo cinematografico. In un cinema”.

Intanto godiamoci la clip di presentazione realizzata per il Festival INDIECINEMA.

Oltre al regista Luca Martinelli parlano Hunterwolf (autore della colonna sonora) e alcuni degli attori: Fulvio FUINA, Clara Mallegni, Daniela Airoldi, Raffaele Totaro, il piccolo Pietro Bugliani e Giancarlo Dila De Biasi.

“E’ stata realizzato in tutta fretta, usando quello che avevamo dal momento che non abbiamo potuto finire di registrare a causa delle nuove restrizioni. Ovviamente ne faremo uno dove ci saranno anche gli attori che qui mancano, e tante altre cose. Comunque già in questo video potete avere un assaggio (in sottofondo) delle musiche del film” – Chiosa il regista Luca Martinelli.

Per vedere il video basta un click qui sotto

https://youtu.be/zwJbLoK1T1Y

#uomosamargantico #benvenutinellanormalità #indiecinema #blackcatproductions