Ancora un SUV in spiaggia a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi – Niente a che vedere con quanto accaduto al Bagno Piero giovedì pomeriggio ma anche nella mattinata di venerdì un SUV guidato da un turista straniero è arrivato fino alla battigia, imboccando il passo a mare tra i bagni Trieste e Roma di Levante a Forte dei Marmi

Immediato l’intervento degli stabilimenti balneari e dei bagnanti che hanno sollecitato l’uomo, che evidentemente non aveva compreso l’errore commesso, a invertire la marcia ed uscire dall’arenile. Ci sono stati anche diversi momenti concitati dovuti al giustificato spavento da parte di chi ha assistito all’ingresso dell’auto sulla spiaggia.

Alla fine è stato richiesto l’intervento della polizia municipale con il personale del commissariato del Forte che è intervenuto per calmare gli animi e sanzionare il guidatore.

La sanzione, per chi entra con veicoli a motore all’interno degli arenili, è regolamentato da ordinanze che variano da comune a comune ma a cui vanno ad aggiungersi anche le sanzioni previste dal Codice della Navigazione. L’art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici), in particolare, chiarisce che chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 00 a euro 3.098,00.