Ancora un fine settimana di intensa attività per la Pugilistica Lucchese, che la scorsa domenica 19 marzo è stata impegnata al Trofeo Nepi di Firenze, ma anche alla terza riunione di gym boxe della stagione 2023, a San Vincenzo.

Ben tre pugili sono partiti con il maestro Giulio Monselesan alla volta del capoluogo toscano per l’ultima giornata del prestigioso torneo interregionale. A salire per primo sul ring è stato lo Junior 60kg Leonardo Fantile, opposto a Diego Ponzolini (Spes Fortitude). Non è bastata questa volta la caparbietà del lucchese, che nonostante i progressi fatti negli ultimi incontri, si è dovuto arrendere alla maggiore esperienza e tecnica dell’avversario, perdendo ai punti. La sua corsa al Trofeo Nepi nel girone riservato agli atleti con quattro o più incontri si conclude quindi con una vittoria e due sconfitte.

Ottima prestazione invece per Luca Italo Del Tessandoro, Junior 60kg, impegnato nel derby lucchese con Lorenzo Fedi (Boxe Giuliano). Nel corso dell’incontro, Del Tessandoro riesce abilmente a prevalere sull’avversario, mettendo in mostra le doti tecniche che già in passato ha dimostrato di avere quando riesce a mantenere la concentrazione. Una vittoria ancora più significativa, visto che Fedi è stato poi comunque incoronato campione, viste le due precedenti vittorie, del girone per pugili con tre incontri di esperienza o meno. Il torneo dell’allievo di Monselesan si conclude invece con una vittoria e una sconfitta, con un match in meno dell’avversario a causa del ritiro di uno dei partecipanti a competizione già iniziata.

Altra conferma invece per Alessandro Gatti, élite 60kg, che vince nettamente la sfida con Alessio Sitri (Spes Fortitude), e si laurea così campione imbattuto della sua categoria al Trofeo Nepi. Il lucchese ha infatti dato spettacolo la scorsa domenica, prevalendo sull’avversario per tutte e tre le riprese e mostrando anche gesti tecnici di alto livello.

Nota a margine del week end la trasferta a San Vincenzo per la terza riunione di Gym Boxe, la disciplina a contatto controllato riservata agli amatori, della stagione 2023 in Toscana. Ben 10 appassionati della nobile arte, di età comprese tra i 14 e i 50 anni, hanno infatti preso parte alla competizione, dimostrando la crescita dell’attrattività di questo sport anche tra i non agonisti.