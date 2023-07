Ancora un appuntamento con le “Mattinate al Museo” della Fondazione Barsanti e Matteucci: Elio Lutri racconta “Traguardi”

Sabato 8 luglio alle ore 11 presso il Museo del Motore a scoppio

Lucca, 3 luglio 2023. Proseguono con successo gli eventi estivi organizzati dalla Fondazione Barsanti e Matteucci presso il Museo del Motore a scoppio, rivolti alla cittadinanza, ai turisti o agli appassionati della storia del motore e di tutte le curiosità e gli aneddoti che lo circondano.

Il prossimo appuntamento è per sabato 8 luglio alle ore 11 con Elio Lutri e i suoi “Traguardi: una conversazione che prenderà le mosse dall’omonimo quadro donato dall’artista al Museo nel 2022, e che ha ispirato poi anche un libro. L’opera pittorica raffigura una scacchiera, dove sulle caselle bianche ci sono rappresentati i motori nel tempo. Una scacchiera dove l’alternarsi delle caselle bianche e nere sono un fil rouge per raccontare l’evoluzione del motore dal passato a futuro, partendo dal 1853, anno dell’invenzione di Barsanti e Matteucci, fino ai giorni nostri, ripercorrendo una strada in salita fatta di innovazioni e miglioramenti continui.

L’incontro è a ingresso gratuito, ma, per partecipare, è consigliata la prenotazione tramite email all’indirizzo info@barsantiematteucci.it.

Nei prossimi mesi, ad attendere i visitatori, ci saranno altri appuntamenti per approfondire, sperimentare e scoprire il motore a scoppio e non solo, ascoltando la voce di illustri ospiti, esperti e professionisti, come Michele Neri, il 30 settembre e Lucia Morelli, il 14 ottobre.