Ancora sparatorie in USA: 2 morti ed una quindicina di feriti

Dire che le continue sparatorie in USA sono colpa della libera vendita delle armi, è come dire che accumulare colesterolo è colpa della libera vendita di uova e salumi grassi. Intanto c’è da dire che il colesterolo si accumula soprattutto mangiando zuccheri, cioè pane e pasta. Ma guai ad attaccare la dieta mediterranea. E guai a dire che il modo di vivere da Far West ha reso gli USA i padroni del mondo. Prima che esplodesse economicamente la Cina che tra sette anni sorpasserà l’economia statunitense. Ma già oggi…

Intanto, senza dire quali sono le cause vere di questa continua folle strage, anche oggi si registrano due sparatorie. Come quelle presenti quasi in ogni film holliwoodiano che sia western o apocalittico, sul Vietnam o di fantascienza: è non era da lì, dalla cultura che bisognava iniziare. O forse interessa solo se la lobby delle armi vota Biden o Trump??

Una donna è morta ed altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona.

Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di party, quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel mall, il grande cengtro commerciale, e poi nel parcheggio e in strada.

Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra i feriti anche un bambino.

Per ora nessun arresto.

Una persona è morta ed altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria vicino a Richmond, in Virginia. La violenza è esplosa durante un party, secondo i media locali. La polizia sta indagando su dinamica e responsabilità dell’accaduto.

Daniele Vanni