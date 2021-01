ancora posti disponibili per il pre-scuola,

Pietrasanta – ancora posti disponibili per il pre-scuola, comune apre graduatoria straordinaria per le elementari

Ancora posti disponibili per il pre-scuola nelle elementari pietrasantine. Il Comune di Pietrasanta ha aperto una nuova graduatoria per consentire alle famiglie di usufruire del servizi che, lo ricordiamo, consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in orario antecedente le lezioni e precisamente dalle ore 7,45 alle 8.25. Attualmente le famiglie che già usufruiscono del pre-scuola sono 66. Il servizio è attivo per le scuole Forli, Pascoli, Barsottini, Bibolotti, Ricci, Mancini e Mutti.

“In questi giorni – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Bresciani – ci sono arrivate diverse richieste di iscrizione e ci sono, al contempo, posti disponibili. L’elasticità di un’amministrazione consiste nel cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini, ed in questo caso delle famiglie, in un anno scolastico anomalo e complicato. E’ la seconda volta che apriamo la graduatoria in pochi mesi a conferma di questo atteggiamento”.

Da qui la decisione di precedere ad una nuova ulteriore graduatoria straordinaria, nei limiti delle disponibilità di ciascun plesso scolastico, mediante apertura delle domande dalle ore 9,00 del giorno 18 gennaio fino alle ore 09 del giorno 22 corrente mese, al fine di agevolare le famiglie in questo particolare periodo. Le domande potranno essere presentate on line attraverso il Portale dedicato “Servizi Scolastici on line”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts