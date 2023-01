ANCORA POCHI GIORNI PER VISITARE I PRESEPI ALLESTITI DA ASSOCIAZIONI E GRUPPI PARROCCHIALI SUL TERRITORIO

ANCORA POCHI GIORNI PER VISITARE I PRESEPI ALLESTITI DA ASSOCIAZIONI E GRUPPI PARROCCHIALI SUL TERRITORIO

Ci sono ancora pochi giorni per poter visitare i presepi artistici e tradizionali allestiti da associazioni e gruppi parrocchiali sul territorio comunale.

Fino al 6 gennaio resta allestito il Presepe sotto le stelle, realizzato dal Comitato Rionale Santa Caterina, presso il Mercato di Marlia (visibile dall’esterno). Fino all’8 gennaio è possibile visitare il Presepe di Valgiano, organizzato dall’Associazione Valle di Giano (giorni festivi ore 10.00 – 12.30, 14.30 – 19.00, sabato ore 15.00 – 18.00) presso la Chiesa di San Quirico in Petroio e il Presepe artistico di Tofori, organizzato dal Gruppo parrocchiale di Tofori (ore 15.00 – 18.00 prefestivi e festivi), presso la Chiesa di Tofori. Il 6 e l’8 gennaio è aperto alla visita il Presepe di S. Pietro a Marcigliano, organizzato dall’Associazione PerSanPietro (ore 14.30 – 18.00), presso la Chiesa di San Pietro a Marcigliano. Infine, fino al 6 gennaio prosegue l’iniziativa delle Marginette illuminate a Carrara, Parezzana, e Toringo con l’allestimento del presepe in legno alla marginetta all’incrocio con Via della Chiesa di Parezzana promossa da Gam ‘Il Faro’.