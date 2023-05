Ancora jazz per orecchie esigenti al TD Lemon 900

Lo Smooth Trio Michela Lombardi, Andrea Garibaldi e Nino Pellegrini

toccano i tasti jazz al confine con il pop e la bossanova

Mercoledì 17 maggio 2023, ore 21,30 – ingresso libero

Lucca, 15 maggio 2023 – Smooth Trio : torna il jazz per orecchie esigenti al TD Lemon 900: mercoledì 17 maggio 2023 alle 21,30, per la rassegna TD in Jazz, potremo ascoltare Michela Lombardi interpretare le noti più dolci del jazz che si unisce al pop italiano e internazionale, fino alle colonne sonore e alla bossanova, con Andrea Garibaldi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Il sodalizio artistico tra la cantante Michela Lombardi, il pianista Andrea Garibaldi e il contrabbassista Nino Pellegrini va avanti da decenni, corroborato da molti dischi realizzati insieme e da un pubblico numeroso e appassionato che segue i loro concerti. Il trio si è esibito anche sul palco del Summer Festival a Lucca, nella serata dedicata ai talenti lucchesi. L’intesa musicale e l’affinità fra i tre musicisti, che deriva dal comune amore per lo storytelling in ogni sua forma, si estende dal jazz al cantautorato e li porta a spaziare anche al di là degli standard del repertorio jazz americano, fatto di brani interpretati da Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e molti altri, toccando i classici del pop italiano e internazionale, dai Beatles a Ornella Vanoni, dalla bossanova alle colonne sonore.

Michela Lombardi ha iniziato a cantare dal vivo a 14 anni. Ha inciso 12 dischi a suo nome e molti con altre formazioni (Nico Gori Swing10tet, Fonterossa Open Orchestra). Ha collaborato con jazzisti come Nico Gori, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Phil Woods, Renato Sellani. Ha vinto il Premio Ciampi per la miglior cover, firmato un brano con Burt Bacharach e molti brani con Phil Woods, che l’ha scelta per incidere i due volumi del Phil Woods Songbook. I suoi cd più recenti cono “Live To Tell”, con il Riccardo Fassi trio, ospiti Don Byron e Steven Bernstein, i due omaggi a Sting (“Shape Of MyHeart” e “When We Dance”), con Piero Frassi, Gabriele Evangelista e Bernardo Guerra, e “Pagine Vere”, con l’omonimo trio insieme a Giovanni Ceccarelli e Luca Falomi. È docente di Canto Jazz al Conservatorio di La Spezia.

Andrea Garibaldi, classe 1983, pianista e polistrumentista, vince il premio Henghel Gualdi 2012 assieme ad Elisa Mini, nell’ambito del Festival delle Arti di Bologna. Partecipa alla realizzazione degli ultimi tre dischi dello scrittore e cantante Luciano Federighi. Con le formazioni del bassista Andrea Fascetti suona negli album “Pop Music”, con ospite Michela Lombardi, e “Travels in Europe”, con ospite Fabrizio Bosso. Dal 2012 forma un trio a suo nome col quale arriva in finale all’European Jazz Contest 2012, suonando al Parco della Musica di Roma, e col quale incide “Passaggio al bosco” e “La Frontiera”, disco che ha avuto ha diversi passaggi su Radio3 (nelle seguitissime trasmissioni “Battiti” e “Bodyn & Soul”).

Nino Pellegrini, livornese, ha alle spalle esperienze importanti nell’Orchestra Nazionale Giovanile di Jazz diretta da Bruno Tommaso, grazie alla quale si è esibito con ospiti quali Peter Erskine, Palle Danielsson e John Taylor, e nell’Ensemble Theatrum di Stefano Battaglia. Le sue collaborazioni vanno da Luca Flores a Enrico Rava, da Paolo Fresu a Paul McCandless, da Deborah Davis a Tino Tracanna. Ha inciso il disco a suo nome “Emma e il Martedì”, con brani inediti, ed è presente su cinque cd con Michela Lombardi, l’ultimo dei quali è “From Distant Shores” (in trio con Michela Lombardi e Francesco Lo Castro).

Il prossimo appuntamento è mercoledì 31 maggio 2023, sempre alle 21,30, con Roberto Beneventi alla fisarmonica, Marco Cattani alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.

TD Lemo 900 offre musica e intrattenimento, ma anche ottimo cibo e cocktail ricercati in un ambiente unico nel panorama lucchese, per cene e serate non ordinarie. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni al ristorante: cell. 338 8913852 – info@tdlemon900.it; FB e Instagram: @tdlemon.900

