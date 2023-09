Ancora furti a Barga, caccia all’uomo nella notte

BARGA – Serata e nottata movimentata a Barga e popolazione in allarme per nuovi furti che hanno interessato la zona del Piangrande, in particolare la zona del Camberello e quella tra via del Turello e via Mozza di Barga. L’allarme è scattato questo giovedì sera dopo le 22,15 quando è suonato l’allarme in una abitazione nella zona del Camberello.

Gli abitanti del posto sono scesi subito in strada: in particolare due ragazzi, vicini di casa dei danneggiati, sono usciti subito di casa facendo scappare i ladri anche grazie alle grida di allarme che hanno allertato tutto il quartiere.

I ladri però poco prima avevano colpito l’appartamento al piano inferiore dello stesso immobile; erano riusciti ad entrare dal retro, favoriti dal fatto che da quel lato l’edificio si affaccia sui campi. Non è la prima volta che i ladri colpiscono in questa zona dato che a metà agosto qui fu saccheggiata anche l’abitazione di un noto medico. Fu il primo dei furti che da agosto stanno interessando la zona e creando disagi e preoccupazione tra gli abitanti

Sul posto ieri sera sono stati attimi di panico e di tensione, con la gente scesa in strada con la voglia di trovare gli autori di questi furti; sono accorse immediatamente le pattuglie dei carabinieri, con la presenza anche del comandante della compagnia Capitano Biagio Oddo; le pattuglie della Polizia Municipale di Barga ed anche gli amministratori comunali con la sindaca Campani e l’assessore Onesti. E’ immediatamente scattata una caccia all’uomo che si è allargata anche ai boschi tra Barga e San Pietro in campo e che è andata avanti fino alle 2 di notte circa, nel tentativo di cercare di accerchiare i ladri in fuga.

Purtroppo, nonostante il grande impegno di uomini e mezzo, tutti i tentativi sono stati vani anche stavolta.

Durante le ricerche dei ladri, è peraltro emerso nella nottata che un altro furto era stato messo a segno in una casa tra via del Turello e via Mozza.