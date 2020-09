Ancora contagi nelle scuole, 131 persone in quarantena

Queste le classi interessate:

una classe seconda della Scuola media di Castelnuovo Garfagnana, nell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Garfagnana;

una sezione della Scuola d’infanzia di Camporgiano, sempre nell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Garfagnana;

una classe quinta dell’ITICG Campedelli dell’ISI Garfagnana;

una classe terza della Scuola alberghiera di Barga;

una classe dell’istituto comprensivo di Altopascio.

A seguito dei sette casi sopra indicati sono stati predisposti complessivamente provvedimenti di quarantena per 131 persone.

Ambito ex Asl 12 Versilia

Scuola media Puccini Massarosa, Isi “Carlo Piaggia” di Viareggio

Rilevato un nuovo caso di positività, il secondo, alla scuola media “Puccini” di Massarosa con una seconda classe posta in quarantena, e un nuovo caso di positività, anche in questo caso il secondo, all’Isi “Carlo Piaggia” di Viareggio, con una seconda classe posta in quarantena.