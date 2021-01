NEVE: Oggi, sabato, nevicate generalmente oltre 900-1000 metri in Appennino in provincia di Ms e Lu. Accumuli fino a abbondanti a quote di montagna (attorno a 30 cm al di sopra dei 900 metri di quota). Domani deboli nevicate a quote di montagna (oltre 800 m di quota) con possibili accumuli fino a 10 cm circa. Possibili nevicate sull’Amiata con accumuli fino a 5 cm circa oltre i 900 m di quota.