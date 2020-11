ancora chiuso per lavori il sottopasso nel centro di Querceta.

ancora chiuso per lavori il sottopasso nel centro di Querceta.

Da e per il centro del paese ci si sposta a piedi utilizzando il vicino sottopassaggio della stazione ferroviaria

Si protraggono i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso nel centro di Querceta. Domani (sabato 28 novembre), giorno di mercato, il collegamento resterà pertanto chiuso. Per gli spostamenti fra le aree del paese a monte e a mare della ferrovia i pedoni possono continuare ad utilizzare il vicino sottopassaggio della stazione ferroviaria, accessibile dalla statale Aurelia per chi dal centro deve raggiungere via Seravezza e dal parcheggio all’ex terminal per chi deve compiere il tragitto inverso per raggiungere il centro del paese.