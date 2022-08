Seravezza – L’amministrazione comunale di Seravezza ha inviato una email a Poste Italiane per richiedere un aggiornamento sulla tempistica di riapertura dell’ufficio postale di Querceta

La richiesta, avanzata dal presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini e dal sindaco Alessandrini, è stata inoltrata alla Direzione di Poste a seguito della situazione di forte disagio avvertita dalla popolazione per la prolungata chiusura dell’ufficio postale di Querceta.

Una situazione di difficoltà che è iniziata lo scorso 17 luglio, a seguito dell’assalto da parte di rapinatori all’ufficio di via Fratelli Rosselli, con l’utilizzo di esplosivo che – oltre a divellere l’apparecchio del bancomat – ha provocato danni ingenti all’interno della struttura.

Da qui la chiusura dell’ufficio e l’immediata richiesta del sindaco Lorenzo Alessandrini per un potenziamento dell’ufficio di Ripa, per il quale peraltro erano in programma una serie di chiusure estive. L’accoglimento di questa richiesta ha di fatto comportato l’assorbimento dell’utenza quercetana ma con disagi che, a lungo andare, stanno causando non pochi problemi, ribaditi nella lettera inviata alla direzione.

Una situazione difficile, riscontrabile ogni giorno proprio per la concomitanza di più fattori: la distanza da Querceta che, pur essendo di pochi chilometri, arreca non pochi problemi ad esempio alle persone anziane; l’affollamento che si crea nell’ufficio di Ripa di dimensioni decisamente molto inferiori rispetto a quello di Querceta e infine la mancanza di uno sportello bancomat su una vasta zona del territorio comunale.