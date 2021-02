Anche un pomodoro può cambiare il mondo: i pelati etici e anti-caporalato arrivano nei supermercati Coop

Da pochi giorni, sugli scaffali di 360 supermercati e ipermercati Coop di alcune regioni italiane, sono in vendita i barattoli di pelati anti-caporalato “Riaccolto – La Terra della Libertà”, frutto del lavoro senza sfruttamento dei braccianti dell’associazione Ghetto Out.

Proprio ieri vi avevamo parlato del nuovo rapporto dell’associazione ambientalista Terra!, “E(U)xploitation. Il caporalato: una questione meridionale. Italia, Spagna, Grecia” che racconta la dimensione dello sfruttamento dei lavoratori agricoli, mettendo in evidenza i vuoti normativi, lo squilibrio nel potere di mercato e la debolezza dei controlli, chiedendo in conclusione che il problema del caporalato venga affrontato una volta per tutte a livello nazionale ed europeo.

Nel frattempo c’è chi si da fare per combattere sul campo il caporalato con iniziative concrete che permettono a chi lavora la terra di riscattarsi dallo sfruttamento subito per troppo tempo. Parliamo dell’Associazione Ghetto – Out Casa Sankara che ha realizzato una linea di pelati: “Riaccolto – La Terra della Libertà”, frutto del lavoro dei braccianti che gestiscono l’associazione stessa, migranti che lavorano la terra in autonomia e vivono con le loro famiglie.

È stato possibile realizzare il progetto è stato possibile grazie alla Regione Puglia che ha dato in concessione venti ettari di terra, 10 dei quali destinati proprio alla produzione dei pomodori.

Grazie alla collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Puglia i pelati anti-caporalato si potranno acquistare in oltre 360 supermercati e ipercoop di Coop Alleanza 3.0 presenti in diverse regione italiane: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto.