Anche quest’anno il Comando dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara svolgerà attività di presidio acquatico sul litorale dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso.

La convenzione, stipulata con le istituzioni Locali e i comuni costieri dal 2006, permette l’apertura dei presidi durante il periodo di maggior afflusso balneare dove si verifica un aumento delle presenze turistiche legate alla balneazione ed all’attività da diporto, al fine di rendere sempre più sicure le acque antistanti le spiagge della provincia di Massa Carrara.

Il servizio per l’anno 2023 è iniziato il giorno 1 Luglio e terminerà il giorno 27 Agosto, si svolgerà nei fine settimana ad eccezione del periodo dal 9 al 20 agosto durante il quale sarà consecutivo.

L’equipaggio VVF, costituito da due operatori abilitati al soccorso acquatico di superficie, potrà impiegare per le operazioni di soccorso sia una moto d’acqua che un battello pneumatico.

In caso di richiesta di soccorso in mare, l’equipaggio VVF interviene in stretto contatto con la locale Capitaneria di Porto, alla quale la legge affida il coordinamento dei soccorsi in mare, e con la quale esiste un proficuo e consolidato rapporto di collaborazione.