Anche quest’anno i bambini di Forte dei Marmi hanno festeggiato il loro Carnevale: un martedì grasso speciale tra maschere, golose merende, giochi a tema, spettacolo di magia, all’insegna del divertimento ed in totale sicurezza.

Un martedì grasso all’insegna del divertimento per i bambini delle scuole di Forte dei Marmi, che hanno potuto festeggiare anche quest’anno, nonostante le difficoltà, il Carnevale con i loro compagni. I bambini degli Asili Nido Madre Maria e Moscardino hanno festeggiato tra maschere e coriandoli, riuniti nei loro piccoli gruppi; i bambini iscritti alla Ludoteca hanno trascorso il pomeriggio tra giochi a tema, golose merende e tanto divertimento; mentre i bambini delle scuole dell’infanzia Caranna e Giorgini e della sezione distaccata presso la Carducci, ieri mattina hanno assistito, o meglio partecipato, in collegamento on line sulla piattaforma Zoom, allo spettacolo di magia di uno tra i Maghi italiani più noti, responsabile anche degli effetti speciali dei Musical Disney, il Mago Paolo Carta, che con la sua assistente Sara ha coinvolto tutti con ironia e giochi interattivi. I bambini sono stati suddivisi in due gruppi di quattro sezioni ciascuno, onde evitare assembramenti e garantire il dovuto distanziamento, nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

“Non è stato possibile – ha spiegato il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Alberto Mattugini – realizzare i consueti eventi all’interno dei vari plessi scolastici o le manifestazioni pubbliche del programma “Carneval Fortebambino”, ma è giusto, anzi necessario e salutare, che i bambini festeggino il Carnevale con la giusta leggerezza e socialità, anche in tempi di covid, considerando che sono proprio i più piccoli a soffrire maggiormente delle privazioni imposte dal periodo di pandemia che stiamo attraversando, dell’assenza del contatto fisico e dei rapporti sociali fondamentali per un corretto e sano sviluppo psicofisico.”