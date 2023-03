Anche Pietrasanta aderisce al servizio di consulenza familiare

Anche il Comune di Pietrasanta, su impulso dell’assessorato al sociale, ha aderito al servizio di consulenza familiare promosso, a livello versiliese, presso la Casa della Salute – Croce Bianca a Querceta in collaborazione con il Nuovo Centro Kaleidos.

Due gli sportelli a disposizione dei cittadini, entrambi accessibili gratuitamente: uno dedicato ai genitori, in particolare di ragazzi e ragazze adolescenti, per sostenerli e supportarli nel loro compito educativo risolvendo dubbi e criticità; uno, invece, rivolto alle coppie che stanno vivendo una fase difficile e critica della loro relazione. “Sono due aspetti del vivere in famiglia – sottolinea l’assessore Tatiana Gliori – di grande delicatezza e complessità, che spesso si intersecano e influenzano reciprocamente, condizionando non solo il futuro della famiglia in quanto tale ma, soprattutto, delle sue componenti più fragili: i bambini e i ragazzi. Offrire un’opportunità di questo genere agli attori del nucleo-base della nostra società è come fare un piccolo investimento sulla società stessa”.

Agli sportelli, gli utenti troveranno psicologi e pedagogisti professionali che si proporranno in ascolto, prima che in vera e propria consulenza, in un clima di accoglienza e riservatezza.

Al servizio si può accedere inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica centroxfamiglie@gmail.com o un messaggio al numero Whatsapp 351 350.54.56 indicando il proprio nominativo e lo sportello ai quali si è interessati.