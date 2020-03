Anche la nautica si ferma; Fiom-Cgil: “Nove settimane di Cig non basteranno”

Il primo big è stato Codecasa, poi Overmarine e via via gli altri, fino a Sanlorenzo e Azimut-Benetti, ultimi a sospendere le attività. La produzione dei superyacht si ferma per ora a data da destinarsi, in attesa di vedere un’orizzonte a questa emergenza sanitaria ed economica. Lo stop ai cantieri era stato richiesto da giorni a gran voce dalla Fiom Cgil che chiede alle aziende di adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza anti-Covid 19.

Da oggi dunque il silenzio è calato anche in via Coppino e dintorni. E calerà presto probabilmente nelle centinaia di piccole aziende artigiane dell’indotto, la cui attività dipende da quella dei cantieri. Per la Fiom Cgil la cassa integrazione di nove settimana varata dal Governo non basterà.