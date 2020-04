Anche in Garfagnana volontari impegnati su tutti i fronti Covid-19

Con il lavoro in sinergia con le associazioni, ma anche sinergie interne , è stato possibile distribuire 30-000 volantini informativi, collocare oltre 1000 locandine nei locali pubblici e coordinare, in collaborazione l’associazione autieri , la disinfezione di ambienti e strade; è stato possibile anche realizzare anche una linea di pulizia e disinfezione delle ambulanze; in particolare è avvenuto in tutte le 59 volte, in cui i mezzi sono stati utilizzati in modalità Covid-19.

Sono poi tanti altri i servizi, tra i quali l’innovativo WebGIS, n sistema informativo geografico , per monitorare l’evoluzione della situazione nel territorio della Garfagnana ed anche della Media Valle del Serchio; fondamentale per fornire al Servizio Igiene dell’USL e al personale del 118 una mappatura online con i dati in tempo reale e sempre aggiornati su isolamenti volontari, le quarantene ed i casi Covid-19.

Ora è il momento della distribuzione delle mascherine in tutti i comuni della Garfagnana :

Va aggiunto che gli abitanti di Castiglione hanno ricevuto un kit di tre mascherine a famiglia, grazie ad una iniziativa dell’amministrazione. Quelle della Regione verranno consegnate successivamente.