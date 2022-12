Anche il Progetto LU.ME. aderisce all’iniziativa “Regalo sospeso” di Caritas Diocesana e Confcommercio

Le 10 aziende aderenti al progetto “Lucca Metalmeccanica” portano sotto gli alberi di Natale doni per piccoli e famiglie acquistati nei negozi del territorio

Anche LU.ME. a fianco della Caritas diocesana di Lucca nell’iniziativa “Regalo sospeso” promossa e realizzata da Caritas con Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Lo scopo è aiutare bambini e famiglie e insieme sostenere gli esercizi commerciali del territorio, anche in questo Natale 2022. Si rinnova così l’impegno di A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec, che aderiscono al progetto LU.ME., nel destinare risorse per acquistare abiti, giocattoli, prodotti per l’igiene e alimentari da mettere sotto.

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, infatti, nasce dall’adesione di 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, allo scopo di realizzare iniziative in favore e di crescita per il territorio, le persone, l’ambiente.