Anche il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel all’evento per i 10 anni del Fondo Arturo Paoli

della Fondazione Banca del Monte di Lucca, sabato 4 dicembre 2021

Ci sarà anche il premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, all’evento per i 10 anni del Fondo Arturo Paoli della Fondazione Banca del Monte di Lucca, sabato 4 dicembre 2021 alle 17 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7 a Lucca). Il suo intervento sarà sulla testimonianza di fratel Arturo Paoli e sul magistero pastorale di papa Francesco, ma insieme a lui interverranno persone da vari paesi dell’America Latina attraverso collegamenti audiovisivi: la dimensione internazionale della vita comunitaria di Arturo Paoli sarà infatti il filo che terrà uniti i numerosi interventi dell’incontro.

Pérez Esquivel, che conobbe fratel Arturo in Argentina negli anni Sessanta del Novecento, lo ha reincontrato nel 2012 a Lucca in occasione della presentazione del libro Dio non uccide sulla vita di Esquivel. Insignito del premio Nobel per la pace nel 1980 per l’impegno nella difesa dei diritti umani durante la sanguinosa dittatura militare argentina, che ha portato alla morte e alla scomparsa di oltre 30mila vittime, anche Pérez Esquivel subì l’arresto, la detenzione, la tortura, la condanna a morte, e fu salvato dalla grande mobilitazione internazionale che si alzò a sua difesa quando già era stata decretata la sua fine. Da allora dedica tutto il suo impegno per portare questi temi all’attenzione del mondo, e in particolare dei giovani, attraverso il movimento Serpaj (Servicio paz y justicia) da lui fondato.

L’evento, organizzato in occasione dei 10 anni dall’inaugurazione del Fondo Arturo Paoli, dal titolo “2011 – 2021 Il Fondo Paoli compie 10 anni. L’archivio, i testimoni, il futuro”, sarà l’occasione per presentare l’archivio che conta un patrimonio documentale che permette di conoscere a fondo la vita e il pensiero di fratel Arturo, nonché i contesti internazionali in cui ha vissuto. La complessa mole documentaria è stata riordinata dall’archivista Francesca Pisani in modo da valorizzare ogni singola donazione ed evidenziare il rapporto esistente tra le carte e Arturo Paoli. Di questo lavoro, sabato 4 dicembre parleranno, insieme a Pisani, la professoressa Bruna Bocchini Camaiani, don Marcello Brunini e il professor Antonio Romiti.

A seguire, ci saranno le testimonianze di tre amici di fratel Arturo, che saranno voci rappresentanti di tanti altri amici e collaboratori di Paoli: Giorgio Christeller dall’Argentina, Reginaldo Alvez da Cruz dal Brasile e Aldo Zanchetta dall’Italia. Oltre al presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, interverranno rappresentanti del Comune e dell’Arcidiocesi di Lucca e della Soprintendenza Archivistica Toscana.

È possibile seguire l’incontro in presenza o su zoom scrivendo a info@fondopaoli.it entro venerdì 3 dicembre 2021. Per maggiori informazioni: www.fondopaoli.it

