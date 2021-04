Anche il Comune di Pescaglia ha aderito al Progetto “RI-USCIRE”,

Tramite un’intesa istituzionale, la Provincia e tutti i Comuni del territorio, l’Arcidiocesi di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e un’ampia rete di Centri di Ascolto parrocchiali e soggetti del Terzo settore, si sono impegnati alla costituzione di un “Fondo solidale per la ripartenza” che sosterrà percorsi di accompagnamento per persone vulnerabili, per aiutare le famiglie in difficoltà. “Ri-Uscire” prevede interventi di natura economico-finanziaria grazie al Fondo solidale che alimenterà strumenti di “Prestito di emergenza”, sino ad un massimo di € 2.500, “Aiuti di Solidarietà” fino ad un massimo di € 1.000, ed il “Credito di Solidarietà” , sino a un massimo di € 10.000. Sono previsti, inoltre, diversi strumenti di accompagnamento per aiutare i beneficiari nella gestione dei bilanci familiari, favorire la creazione di microcircuiti di economia solidale (scambio di beni, micro-job…) e offrire supporto nel riattivare possibili percorsi formativi e nell’inserimento lavorativo.

Le domande di accesso al fondo sono valutate sulla base della situazione economica della persona e del nucleo familiare (con priorità per coloro che non usufruiscono di altre misure di assistenza). Il fondo è gestito operativamente dalla Caritas diocesana di Lucca per i territori della Piana, della Media Valle e della Garfagnana.