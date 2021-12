Anche Camaiore annulla il Capodanno in piazza

Camaiore – L’andamento dei contagi ha imposto anche all’amministrazione comunale di Camaiore una linea di estrema prudenza. Da qua la decisione di annullare gli eventi in piazza, così come hanno fatto le altre amministrazioni versiliesi

Anche Camaiore alza bandiera bianca e decide di annullare la festa di Capodanno in piazza. Dopo Pietrasanta, Forte dei Marmi e Viareggio dunque, anche l’amministrazione comunale camaiorese ha deciso di adottare la linea della prudenza, visto l’andamento dei contagi che disegna uno scenario tutt’altro che sereno per quanto riguarda anche la Versilia.

La variante Omicron del Covid -19 dunque, sta costringendo le amministrazioni comunali a limitare al massimo le occasioni di assembramento che, nel caso di Camaiore, sarebbero stati oltremodo ingestibili, dato che sarebbe stato l’unico evento pubblico di tutta la Versilia.

L’intenzione è quella di cercare di preservare al massimo le altre manifestazioni legate al Natale, prima tra tutte la Befana di Marignana, una delle più rappresentative di tutto il territorio versiliese. Confermato invece, dato che la situazione è totalmente differente rispetto alla festa in piazza e più controllabile tramite il super green pass, il tradizionale concerto del primo gennaio alle 16:00 all’interno del teatro dell’Olivo e quello del due gennaio alle 21:00 nella chiesa del Sacro Cuore di Capezzano.

Diversa anche la situazione, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda i locali privati e le discoteche. Anche qua l’accesso è subordinato all’esibizione del green pass rinforzato e quindi riservato ai soli vaccinati o guariti. Non si ripeteranno dunque la immagini simbolo dello scorso anno, con le insegne dei locali iconici della notte in Versilia spente.

fonte noitv