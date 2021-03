Anche a Stazzema nel mese di marzo gli scontrini contro la violenza sulle donne

Anche a Stazzema nel mese di marzo gli scontrini contro la violenza sulle donne

Anche alcune attività commerciali del Comune di Stazzema hanno aderito all’appello dell’Amministrazione Comune a promuovere una iniziativa importante per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e le donne a denunciare gli abusi. L’inizia prevede di inserire per tutto il mese di marzo sullo scontrino la dicitura: “Se sei vittima di violenza o di stalking chiama il numero 1522”.

Le statistiche dicono che sono in crescita i cosiddetti femminicidi che si consumano per lo più in ambito familiare, ma aumenta anche al ricorso al numero antiviolenza. Ha già aderito la Farmacia di Pontestazzemese, ma l’appello viene rivolto a tutte le attività del territorio che vogliano aderire.

“La violenza sulle donne”, commenta l’assessore alla cultura Serena Vincenti, “è un fenomeno in drammatica crescita e la pandemia lo ha acuito , avendo costretto le donne negli ambienti domestici che spesso non sono il luogo di rifugio, ma dove si consuma la violenza stessa. Serve una educazione ad una cultura di genere ed una sensibilizzazione su larga scala sul fenomeno. Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24 ed accessibile sia da rete fissa che da rete mobile e consente l’emersione della domanda di aiuto consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime e con l’assoluta garanzia dell’anonimato. E’ fondamentale la più diffusa sensibilizzazione possibile per far emergere situazioni di violenza o di stalking, d’altronde già alcune farmacie comunali in Toscana sono diventate luogo di riferimento per la campagna di violenza sulle donne. E’ necessario denunciare e non far sentire sole le donne: abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa e speriamo che aderiscano oltre alla Farmacia altre attività commerciali”.