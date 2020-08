Amo fare un politica “locale” che si muove su segnalzioni dei cittadini perché è attraverso di essi che si individuano i veri problemi, la realtà che ci circonda.

Un parco giochi è uno spazio attrezzato in cui i bambini possono liberamente giocare infatti, li troviamo nei parchi pubblici, negli oratori, sulle spiagge e rappresentano spesso un’occasione di socialità al di fuori della scuola e delle altre attività disciplinate. É quindi una risorsa importante poiché unisce bambini di diverse età, stimola in loro la fantasia e l’ immaginazione, doti comuni tra loro e che dovrebbero sempre essere coltivate per non esaurirsi mai anche in età adulta.