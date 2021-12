Amministrazione Comunale e Comitato Valdottavo sono concordi nell’annullare l’evento di Natale, dedicato ai bambini, previsto per domenica 19 dicembre. Ci sembra un piccolo gesto di rispetto per il piccolo Martino e per la sua famiglia. Il giorno del funerale chiederemo a tutte le attività commerciali di osservare il lutto e contestualmente spegneremo l’illuminazione natalizia.