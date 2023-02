Amministratori per un giorno: i ragazzi della Scuola Primaria in visita al Comune di Pescaglia.

Amministratori per un giorno: i ragazzi della Scuola Primaria in visita al Comune di Pescaglia.

Nella mattina di mercoledì 15 febbraio, i ragazzi della classe quinta A della Scuola Primaria di Piegaio, hanno fatto visita al Palazzo Comunale di Pescaglia. Un appuntamento importante che gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Giacomo Puccini hanno voluto e pianificato al fine di arricchire il progetto di educazione civica, portato avanti ogni anno con sempre più impegno e motivazione, al fine di sensibilizzare e formare i cittadini del domani. Attraverso il contatto diretto con la “macchina” comunale, i ragazzi hanno potuto vivere e imparare il delicato lavoro dell’Amministrazione Comunale, il ruolo del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.

Il Sindaco Andrea Bonfanti, insieme al vice Sindaco e Assessore alla Scuola Valerio Bianchi e agli altri amministratori presenti, hanno quindi accompagnato i ragazzi all’interno dei vari Uffici. Tutto il personale del Comune di Pescaglia si è messo a disposizione per spiegare ai ragazzi come funziona ogni settore, dall’anagrafe alla parte economica e tributaria, fino all’area Sociale, Cultura e Scuola. La visita all’Ufficio Tecnico, è stato senza dubbio il momento più entusiasmante per i giovani ospiti che hanno potuto assistere ad una descrizione progettuale del Nuovo Polo Scolastico di Piegaio, che ospiterà primaria e secondaria di primo grado, i cui lavori prenderanno il via nel corso del 2023. Ogni tappa è stata teatro di molte domande e curiosità rivolte dai ragazzi agli addetti degli Uffici.

La visita è quindi entrata nel vivo e gli alunni della Scuola di Pescaglia hanno preso posto nei banchi del Consiglio Comunale. Nei giorni antecedenti la classe quinta si era divisa in tre gruppi distinti, ognuno dei quali aveva elaborato un proprio programma di proposte da rivolgere al Sindaco. Le idee dei tre schieramenti sono poi state sottoposte a votazione; un’elezione scolastica che ha coinvolto anche le classi terza e quarta e che, dopo regolare scrutinio, ha proclamato un gruppo di maggioranza. Alla presenza del Sindaco Bonfanti e del Presidente del Consiglio Claudio Simi, ha quindi preso il via così un vero e proprio Consiglio Comunale, dove la maggioranza e la minoranza della Scuola di Pescaglia, si sono confrontate in un dibattito sentito e argomentato, cercando una linea comune di proposte da presentare al Comune.

Una bellissima esperienza, sia per i ragazzi che per noi amministratori – dice il Sindaco Andrea Bonfanti – una grande opportunità per far capire quanto sia importante il lavoro del Comune.

Interviene Valerio Bianchi, Vice Sindaco e Assessore alla Scuola: i ragazzi si sono dimostrati attenti e curiosi; merito delle loro insegnanti, che portano avanti un ottimo lavoro di sensibilizzazione all’educazione civica, trasmettendo quei valori fondamentali che ogni cittadino deve custodire nel cuore. L’onore d’essere Amministratori e Consiglieri di un Comune è sempre legato a un dovere civico; un ruolo di grande responsabilità che la comunità ci ha chiamato a ricoprire.

Conclude il Sindaco Bonfanti: ho voluto usare una metafora per descrivere e far comprendere ai ragazzi di quanto sia bello ma anche difficile il ruolo dell’amministratore: “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Una frase che ho letto per la prima volta quando avevo la loro età, quando finiti i compiti, fantasticavo tra i fumetti di Spider Man. Così diceva lo zio Ben a Peter Parker. Questo vale per i super eroi quanto per le persone comuni. Quando si accetta di assumere ruoli determinanti, va fatto sempre con rispetto, responsabilità e impegno.