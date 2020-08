Amministrative, Marchetti (FI): «Ad Altopascio Remaschi si dimette

Cittadini, vi hanno presi in giro. Per valore hanno solo la poltrona»

Il Consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti

«Noi qui ci siamo e ci siamo sempre stati, non sbagliate alla prossima occasione»

«Ad Altopascio, Marco Remaschi si dimette e saluta la curva. Stamani si è recato presso il Comune per rassegnare le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, la quale lo avrebbe reso incandidabile come sindaco a Coreglia Antelminelli. Ecco svelati i grandi valori di quelli di sinistra: poltrone, poltrone, poltrone»: l’annuncio bomba arriva dal

Consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti che ora si rammarica per gli altopascesi.

«Cari cittadini che avete votato Remaschi e Pd fidandovi delle loro promesse di mari e monti nel 2016 – allarga le braccia – ecco: mi spiace, ma vi hanno presi in giro. Ad Altopascio non si son visti né mari né monti, nemmeno pozzanghere e cunette. Solo parole e annunci a vanvera, o fughe eccellenti verso poltrone più comode come quella di Remaschi stamani. Sono dispiaciuto per chi si è fidato votando persone di così alta capacità valoriale ed ideologica. Noi siamo qui e ci siamo sempre stati, alla prossima occasione elettorale ricordatevene e non sbagliate di nuovo con quel lapis a far la crocetta sulla scheda».

Marchetti, che è anche capogruppo di Forza Italia in Regione, guarda alla vicenda col grandangolo: «Il Pd non l’ha voluto? E Remaschi ha stracciato la tessera. Uscito dalla porta della Ditta, ha provato a rientrare in lista dalla finestra aperta con una formazione very very rappresentativa: Demos. Ribaltato dai fischi dagli spalti, si è tolto dai giochi e in quattro e quattr’otto si è riverniciato come candidato sindaco a Coreglia Antelminelli, dove ha casa base. Ma ops: un candidato sindaco non può mica essere anche consigliere comunale! E allora ecco un nuovo ‘chissene’ e bye bye Altopascio!»

«Eccola qui – conclude Marchetti – la vera caratura valoriale di un uomo di sinistra. In barba ai cittadini che lo hanno eletto, in tasca a chi avrebbe dovuto rappresentare e avanti verso poltrone più appetitose. Cosa non fa, questa vanità. Roba da augurargli di trovar la seggiola con una molla saltata a punzecchiargli le terga. Altopascesi, vedete di non farvele punzecchiare voi e alle prossime amministrative scegliete chi con voi ci sta sempre. La politica è servizio. Remaschi e il Pd così la rendono servizio igienico lavandosene le mani».