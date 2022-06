Amministrative Lucca: sull’ampliamento della coalizione per Pardini

«Persone di centrosinistra che finiscono con l’estrema destra: dall’era post-ideologica all’era dei post-ideali. Chi ambisce a governare Lucca deve avere ben chiari e fermi i propri valori. – dichiara il Consigliere regionale PD Valentina Mercanti. – Non si può volere il bene di una città che da sempre si distingue per la propria risonanza internazionale e, al tempo stesso, unirsi a chi blatera di Italexit, dittatura sanitaria e sovranità monetaria. Essere disposti ad allearsi con tutti pur di vincere dimostra, in maniera chiara, l’assenza di contenuti, idee e proposte da parte del centrodestra lucchese.

Serve – soprattutto oggi – grande responsabilità e profondo rispetto dei cittadini: non si può dire, fare e pensare tutto e il suo contrario, salvo poi stupirsi quando l’astensionismo cresce. Il prossimo Sindaco di Lucca non avrà da pensare solo alle buche in strada, ma dovrà anche proteggere e valorizzare ciò che la città ha costruito per conquistare un posto sulla scena nazionale ed europea. Questa città ha una storia, una cultura e un potenziale dei quali tutti noi, a cominciare dal Primo Cittadino, siamo responsabili: non ci si azzardi a declassarla a città di provincia per una poltrona»