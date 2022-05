PORCARI – Parte da piazza Felice Orsi la campagna elettorale del gruppo “La Porcari che Vogliamo”, che ha voluto presentare nello stesso momento il candidato sindaco e la lista completa.

E’ Barbara Pisani la candidata a sindaco del gruppo “La Porcari che vogliamo”. La consigliera uscente all’opposizione ha lanciato la propria corsa alla poltrona del Comune di Porcari da piazza Felice Orsi, proprio davanti alla sede del Municipio porcarese: Pisani, 51 anni, di professione architetto sfiderà alle prossime amministrative il candidato del centrosinistra, Leonardo Fornaciari, che aspira al secondo mandato. Dopo mesi di voci che si rincorrevano, alla fine dunque è stata Pisani ad essere chiamata a guidare la lista per puntare alla conquista del Comune della Piana: l’annuncio a sorpresa durante la presentazione della lista, quando la candidata è stata invitata a salire sul palco da Riccardo Giannoni come in una sorta di passaggio di testimone con attestato di stima reciproca.

Dialogo, rapporto diretto e stretto con i cittadini e le attività produttive: questi i grandi temi su cui si fonderà l’azione del gruppo.

Tra conferme e novità sono stati presentati anche i consiglieri comunali:

1) MASSIMO DELLA NINA, 55 anni, libero professionista, consigliere comunale uscente

2) ALESSANDRA BAIOCCHI, 35 anni, impiegata

3) GIACOMO BERTOCCHINI, 28 anni, ingegnere

4) MARTINA ROTONDO, 25 anni, dipendente

5) MASSIMO DEL CARLO, 59 anni, sottufficiale della Polizia di Stato in congedo

6) NARA FRANCESCONI, 58 anni, amministratore dell’impresa di famiglia

7) PATRIZIA LETO, 47 anni, impiegata

8) GRAZIA MARA, 60 anni, pensionata

9) DIEGO GIANNINI, 64 anni, libero professionista

10) FIORELLA BAIOCCHI, 60 anni, impiegata

11) GLORIA CERVELLI, 32 anni, insegnante

12) RICCARDO GIANNONI, 40 anni, funzionario responsabile, capogruppo uscente

fonte noitv