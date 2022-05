“Amico Museo”, Casa Carducci apre alle visite

Domenica 22 maggio “Amico museo. Aria di primavera nei musei toscani” fa tappa nel borgo collinare di Valdicastello: in occasione della Giornata nazionale delle Case della Memoria e Dimore storiche italiane, la casa natale di Giosuè Carducci sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 18, offrendo ai partecipanti la possibilità di effettuare visite guidate e ricevere un piccolo omaggio in ricordo dell’iniziativa.

La partecipazione, promossa dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con l’associazione nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep) è gratuita ma la prenotazione è comunque consigliata: istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it o 0584 795500 per tutte le informazioni e per far registrare la propria presenza alla giornata.

Le dimore storiche, patrimonio turistico di rara bellezza e centro di un’economia circolare, si sono tramandate a noi attraverso i secoli; lavori di restauro ed ammodernamento hanno contribuito alla loro crescita di attrattiva ed hanno donato nuova vitalità a territori, specie quelli periferici come Valdicastello, che vedono nella dimora il principale centro economico locale. La casa natale di Carducci è una delle 26 dimore italiane di personaggi illustri che partecipa alla 12ma edizione della Giornata Adsi.