Amianto, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Qual è la situazione dei tetti in eternit lungo viale Marconi a Viareggio?”

Amianto, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Qual è la situazione dei tetti in eternit lungo viale Marconi a Viareggio?”

Interrogazione alla Regione. “Qual è il monitoraggio più recente sulla presenza di amianto nel comune di Viareggio? Quali i bandi della Giunta regionale, per l’accesso ai contributi per bonifica e smaltimento dei rivestimenti in amianto, a favore di imprese e comuni?”

Viareggio 06/03/2023 – “Qual è la situazione dei tetti in eternit lungo viale Guglielmo Marconi a Viareggio?”. Lo chiedono il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che ha presentato un’interrogazione alla Regione, ed il consigliere comunale di Fdi a Viareggio Marco Dondolini.

“Qual è il monitoraggio più recente sulla presenza di amianto nel comune di Viareggio? Quali i bandi della Giunta regionale, per l’accesso ai contributi per bonifica e smaltimento dei rivestimenti in amianto, a favore di imprese e comuni? -domandano Fantozzi e Dondolini– Nello specifico, nell’area della passeggiata di Viareggio, risulterebbero esserci, per una superficie di 16.850 mq, coperture in eternit amianto le cui fibre sono sparse nelle aree circostanti, sotto l’azione del vento misto a sabbia. In Toscana nel 2022, secondo i dati raccolti da Ispro, erano 2.500 casi di mesotelioma, il tumore che deriva dall’esposizione all’amianto, accertati e ben 7.180 denunce che di chi è stato esposto al pericoloso materiale, prevalentemente durante il lavoro. Questa malattia ha lunghissimi anni di incubazione e, dunque, viene riconosciuta tardi, tanto che si attende ancora il picco entro il 2025. E nelle zone urbane che hanno avuto sviluppo negli anni ’70 l’amianto è stato utilizzato molto spesso come inerte ignifugo a basso costo per la costruzione di tubi e pannelli per coperture”