Amianto abbandonato, la GDF sequestra un’area di 1500 metri quadrati

I piloti hanno poi attivato i militari del Gruppo di Viareggio i quali, intervenuti sul posto congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, hanno constatato che la costruzione, non immediatamente visibile dalla strada a causa della fitta vegetazione, versava in uno stato avanzato di degrado, con pannelli divelti, intere porzioni crollate e con lastre ormai degradate dall’azione della corrosione avanzata nel corso degli anni per l’azione degli agenti atmosferici con enormi potenziali danni per l’ambiente e per la salute delle persone.

Al fine di tutelare l’incolumità e la salute pubblica, l’intero terreno avente una estensione di circa 1500 mq. ed il capannone, situati nel comune di Camaiore (LU), sono stati posti sotto sequestro.