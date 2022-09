Ambulatorio di elettromiografia in Valle per Serchio per i malati di SLA

Valle del Serchio, 28 settembre 2022 – Dall’inizio del mese di ottobre 2022 la cittadinanza della Valle Del Serchio potrà usufruire di una presa in carico completa per pazienti affetti da malattie del motoneurone, quindi sclerosi laterale amiotrofica, SLA e altre patologie neuromuscolari che sono causa di grave invalidità per il paziente e di un notevole carico assistenziale per la famiglia.

La Direzione aziendale ha infatti autorizzato la presenza di un ambulatorio dedicato per l’elettromiografia – EMG nello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana, coordinato dal dottor Daniele Orsucci, professionista particolarmente esperto nella gestione di questa importante malattia neurologica e già titolare di ore di specialistica in Valle Del Serchio e a Lucca per la cura di questi pazienti.

Da evidenziare che l’elettromiografia rappresenta il gold standard per la diagnosi ed il follow up delle SLA. Si tratta cioè dell’esame più accurato per confermare un dubbio diagnostico riguardante questo specifico ambito.

Il fatto che la prestazione possa essere effettuata localmente – come del resto avviene con la recente attivazione in Valle del servizio anestesiologico domiciliare per la sostituzione della cannula tracheale a pazienti con SLA in fase avanzata – dimostra l’impegno aziendale nella cura dei pazienti complessi nel loro territorio di appartenenza.

I servizi garantiti ai pazienti con SLA rappresentano un passo ulteriore verso l’attuazione di quelle cure di prossimità che l’Azienda ha già sviluppato in questa zona in ambito cardiologico, grazie al progetto “Proheart” portato avanti di concerto con la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

