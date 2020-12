AMBROSIA, IL CIBO DEGLI DEI

Questa volta iniziamo dalla fine del dolce, dall’impiattamento, lo potete servire nelle arance svuotate e magari con la foglia sulla calottina per coprire, nelle coppette, in calici di diverso colore ma anche nei bicchieri, ma addirittura se lo avete fatto solido al punto giusto nei cannoli, tipo quelli siciliani, a voi la scenografia.

l’ambrosia anticamente era considerato il cibo degli dei, la cosa più buona che ci poteva essere, mangiare questo dolce ti avvicina al Paradiso, provare per credere.

Un’altra cosa, la ricetta prevede “l’Aurum” che è un distillato di arance, più precisamente arance e cognac, se non l’avete potrete mettere del Cointreau o anche il vostro Arancino, liquore di arance fatto in casa, non sarà la stessa cosa ma ci avviciniamo.