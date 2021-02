AMBIENTE – MOVIMENTOBLU INVIA A GOVERNO PROPOSTA IN TRE PUNTI

Il MovimentoBlu indica al nuovo governo la strada da seguire per una “rivoluzione verde dal volto umano”, inviando una proposta in tre punti, per assicurare i diritti fondamentali: contrasto agli Ogm e tutela della produzione e distribuzione nazionale, per garantire la sovranita’ alimentare, nazionalizzazione delle fonti d’acqua, difesa dall’inquinamento e rigenerazione degli impianti, per garantire la sovranita’ idrica, apertura alla produzione e alle reti delle comunita’, per assicurare la sovranita’ energetica. “Bisogna superare la visione economicistica dei diritti fondamentali e puntare alla salvaguardia degli esseri umani e della natura – afferma Maurizio Montalto, portavoce nazionale del MovimentoBlu – l’impostazione del Fondo Monetario e delle banche centrali va accantonata, perche’ ha generato grandi sofferenze nel mondo”. “L’indipendenza alimentare, idrica e energetica favoriscono il benessere della popolazione – continua Montalto – le risorse economiche disponibili devono essere orientate, per rendere forte il paese e restituire senza sacrifici il denaro preso in prestito per il Recovery Plan. Il sostengo alla produzione alimentare interna Ogm free, la creazione di una protezione civile dell’acqua, della polizia idraulica e la difesa dal rischio idrogeologico, nonche’ il supporto ai sistemi di micro generazione energetica in rete tra le comunita’ puo’ assicurare migliaia di posti di lavoro d’alto profilo donando stabilita’ e prosperita’ alle famiglie e garantire la sicurezza nazionale”. (Com/Rec/Dire) 13:22 08-02-21 NNNN