Ambiente: l’assessore Dino Vené sulle segnalazioni dei mancati ritiri dell’immondizia presso le attività commerciali del capoluogo

«Sulla testata online “Verde Azzurro Notizie” è apparso in data 31 agosto un articolo che riporta le lamentele di alcuni esercenti del centro storico di Seravezza riguardo a presunti disservizi riguardanti il ritiro dell’immondizia presso le attività commerciali. L’articolo è stato ripreso da La Nazione nell’edizione di oggi.

Dopo la lettura dell’articolo online – ieri – mi sono subito attivato per le opportune verifiche. Ho interpellato l’Ufficio ambiente del Comune di Seravezza, la responsabile di zona di Ersu, vale a dire la persona che segue sul campo lo svolgimento dei servizi di nettezza urbana sul nostro territorio, e l’Urp di Ersu che gestisce le segnalazioni al Numero Verde della società. Risultato: nessuna lamentela o segnalazione ricevuta di recente da Seravezza capoluogo per il caso in questione. Sempre ieri, come peraltro faccio abitualmente nello svolgimento del mio incarico amministrativo, sono stato in centro a Querceta e a Seravezza dove ho incontrato vari operatori: nessuno mi ha riferito le problematiche lette sulla stampa.

Preso atto che le lamentele sono state indirizzate solo a un giornale online – cosa un po’ curiosa, ma possibile – abbiamo provato a contattare l’autrice dell’articolo. Alle nostre telefonate, però, non c’è stata alcuna risposta. Peccato. Informazioni più circostanziate ci avrebbero permesso di risolvere eventuali disservizi. Nell’occasione avremmo anche potuto spiegare che non è possibile che i rifiuti si accumulino “per diversi giorni” all’esterno delle attività. I commercianti sono obbligati infatti a mettere fuori e a ritirare nell’arco dello stesso giorno i contenitori della differenziata. Se per un disguido qualsiasi un contenitore non viene svuotato, il commerciante deve comunque ritirarlo e segnalare immediatamente il disservizio ad Ersu. Peraltro è suo stesso interesse farlo e farlo subito, per evitare di tenersi “in casa” un bidone pieno e magari maleodorante per altri giorni. Ma, come detto, non risultano segnalazioni di questo tipo nelle ultime settimane.

Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo riusciti a trovare un riscontro oggettivo a quanto letto sulla stampa. Ad essere maliziosi dovremmo pensare a un tentativo di mettere in cattiva luce uno dei fiori all’occhiello del Comune di Seravezza e dell’Amministrazione Tarabella. Maliziosi per fortuna non siamo. E del resto siamo convinti che non basti un articolo per intaccare l’immagine di un servizio che è al vertice in Versilia per efficacia ambientale ed efficienza operativa. Anche perché siamo fortemente determinati e impegnati a far sì che resti tale ancora a lungo.

Ai cittadini, ai commercianti e ai titolari di esercizi pubblici rinnoviamo l’invito a segnalare sempre in modo tempestivo e direttamente ai nostri uffici, oppure ad Ersu, eventuali problematiche, affinché possiamo altrettanto rapidamente intervenire e risolvere.

Un ultimo cenno riguardo alla derattizzazione. Il servizio viene svolto con regolarità durante l’anno in varie zone del territorio comunale. In centro a Seravezza riserviamo particolare attenzione alle condotte della fognatura bianca che immettono nel fiume perché è da lì che sappiamo provenire i topi. Abbiamo chiesto ad Ersu di effettuare un intervento urgente e straordinario all’interno delle caditoie stradali di piazza Carducci e del primo tratto di via Lungoserra».

Dino Vené