Ambiente, intesa Comune-Plastic Free contro l’inquinamento

Sottoscritto questa mattina (venerdì) dal sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti e dalla referente comprensoriale per la Versilia, Sara Quintavalle, alla presenza dell’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, il protocollo d’intesa fra l’ente municipale e l’associazione Plastic Free, promotrice, in tutta Italia, di centinaia di interventi di pulizia nei parchi, sulle spiagge e lungo i corsi d’acqua per sensibilizzare la cittadinanza sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e microplastiche.

“Siamo il primo Comune della Toscana Nord a firmare questa intesa con Plastic Free – ha sottolineato il primo cittadino – e ne siamo orgogliosi: prima di tutto per la mission di questa associazione, impegnata nella diffusione delle buone pratiche quotidiane di rispetto dell’ambiente; in secondo luogo, per la serietà e la passione che abbiamo riscontrato nei referenti locali, ogni volta che si sono attivati sul nostro territorio”.

Il protocollo d’intesa snellirà, per Plastic Free, tutta la parte burocratica legata all’organizzazione delle giornate di sensibilizzazione sul territorio di Pietrasanta “dove – ricorda Sara Quintavalle – nell’anno in corso abbiamo già svolto una decina di iniziative con una media di partecipanti superiore alle 30 persone, di ogni età e provenienti anche dai Comuni limitrofi. Nei prossimi mesi, grazie anche a questo protocollo che rafforza il nostro legame con la comunità pietrasantina, ci piacerebbe elaborare un progetto per coinvolgere direttamente le scuole cittadine”.

Plastic Free conta oltre 1000 referenti in tutta Italia, articolati su livelli regionali e locali. Il prossimo appuntamento in programma a Pietrasanta, realizzato in collaborazione con Ersu, è fissato per domani (sabato) alle 10,30: obiettivo spiaggia libera di Motrone, ritrovo nell’area parcheggio antistante, lato monte; la partecipazione è, come sempre, libera, previa registrazione sul sito www.plasticfreeonlus.it.