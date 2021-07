Ambiente: Coldiretti contro l’invasione dei cinghiali

Manifestazioni in tutta Italia. A Firenze l’intervento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “La recente delibera della Giunta che consente anche agli agricoltori di difendere le proprie coltivazioni dagli ungulati è un atto importante. Ma quello che serve è una disciplina nazionale coerente”

di Emmanuel Milano, 8 luglio 2021

Firenze – Manifestazioni in tutta Italia oggi per protestare contro l’invasione di cinghiali che grazie alla pandemia hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i bambini. A organizzare la giornata di mobilitazione, che ha visto la partecipazione di centinaia di agricoltori, allevatori, pastori, ma anche di tanti cittadini, è stata Coldiretti.

In Piazza Duomo, a Firenze, è intervenuto il presidente dell’Assemblea regionale, Antonio Mazzeo: ““Il Consiglio regionale deve stare nei luoghi in cui i cittadini manifestano, per questo ho partecipato alla manifestazione di Coldiretti. La buona politica è quella che sta all’altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni. Oggi con la mia presenza a nome di tutte le consigliere e i consiglieri regionali porto un segnale di vicinanza e di attenzione a un settore che è fondamentale per ridisegnare un futuro di crescita sostenibile nella nostra Regione”.

“Siamo stati la prima Regione – ha spiegato Mazzeo – ad aver riaperto la caccia durante la pandemia e la delibera della Giunta regionale di qualche giorno fa, che consente anche agli agricoltori di difendere le proprie coltivazioni dagli ungulati, è un atto importante. Quello che serve ora però è una disciplina nazionale coerente. Per questo come Consiglio regionale siamo a fianco di Coldiretti per chiedere al Parlamento di modificare la Legge 157: è fondamentale per dare strumenti più efficaci anche alla Regione”.