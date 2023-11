Alzata un enorme duna contro la nuova mareggiata

Viareggio – Escavatori a lavoro tutta la notte per realizzare una duna di più di due metri di altezza dalla foce della fossa all’Abata fino al molo. Una struttura che dovrebbe riparare le attività dalla nuova mareggiata prevista per domenica

FONTE NOITV

Il giorno dopo la tremenda mareggiata che ha messo in ginocchio la Passeggiata di Viareggio, si lavora a ritmo frenetico per mettere in sicurezza le attività in previsione della nuova allerta meteo arancione diramata fino a tutta la giornata di domenica, con venti previsti oltre i 40 km/h

Per tutta la notte gli escavatori della ditta incaricata dal comune hanno lavorato per realizzare una vera e propria muraglia che dalla fossa dell’Abate arriva fino al bagno Flora di fianco al molo, lavori inseriti nelle somme urgenze per la protezione civile del comune.

Un’opera che dovrebbe mettere al sicuro da nuove ondate di mareggiate e che nei giorni scorsi era presente ma soltanto davanti ai bagni nella zona di piazza Mazzini e di dimensioni ridotte che nulla ha potuto contro la furia del libeccio.

Intanto le attività della Passeggiata sono impegnate ad asciugare i locali e le associazioni di volontariato hanno messo a disposizione le idrovore per liberare dall’acqua gli scantinati e i locali interrati degli stabilimenti balneari.

Baleari che adesso sono alla conta dei danni.

Danni ancora da quantificare dunque e su cui pesa anche la spada di Damocle delle aste.