Altro intervento di non facile risoluzione per i tecnici del Soccorso Alpino Toscano, attivati stamani per un cercatore di funghi sulla montagna pistoiese

Altro intervento di non facile risoluzione per i tecnici del Soccorso Alpino Toscano, attivati stamani per un cercatore di funghi infortunato. L’uomo, in compagnia di un amico, stava percorrendo un sentiero di crinale sopra il Rifugio Portafranca (Orsigna, PT) quando è scivolato, cadendo per svariati metri lungo il canale. Sul posto una squadra di tecnici della Stazione Appennino, insieme a Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.